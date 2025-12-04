“My Father’s Shadow”: candidato del Regno Unito agli oscar, dal 6 febbraio in sala

MUBI ha rilasciato il trailer di My Father’s Shadow, lungometraggio d’esordio di Akinola Davies Jr., che uscirà nelle sale il 6 febbraio.



Interpretato da Ṣọpẹ́ Dìrísù e con gli esordienti Godwin Egbo e Chibuike Marvellous Egbo, My Father’s Shadow ha ottenuto il Premio per la Miglior Regia ai British Independent Film Awards 2025 ed è stato selezionato come candidato del Regno Unito agli Academy Awards nella categoria Miglior Film Internazionale.

Akinola Davies Jr. è stato premiato come Miglior Regista Esordiente e Ṣọpẹ́ Dìrísù come Migliore Attore Protagonista ai Gotham Awards 2025.

Il film ha debuttato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2025, nella prestigiosa sezione Un Certain Regard, dove Akinola Davies Jr. ha ricevuto una Menzione Speciale dalla giuria.

Un racconto dagli spunti autobiografici ambientato nell’arco di una giornata nella metropoli nigeriana di Lagos durante la difficile crisi elettorale del 1993. Un padre e i suoi due figli si muovono attraverso la città immensa, mentre i disordini politici che dilagano attorno a loro mettono alla prova il viaggio di ritorno verso casa.

Scritto da Wale Davies e da Akinola Davies Jr. e con la fotografia di Jermaine Edwards, My Father’s Shadow cattura, attraverso gli occhi di un bambino, un momento di profondo sconvolgimento storico, in cui tutto è sul punto di cambiare.