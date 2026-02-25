“Teenage Sex and Death at Camp Miasma”: il nuovo film di Jane Schoenbrun

È stato rilasciato il teaser trailer di del nuovo film di Jane Schoenbrun, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, che uscirà nelle sale ad agosto 2026, prodotto da MUBI.

Le protagoniste del film saranno Hannah Einbinder e Gillian Anderson. Nel cast figurano anche Amanda Fix, Arthur Conti, Eva Victor, Zach Cherry, Sarah Sherman, Patrick Fischler, Dylan Baker, Jasmin Savoy Brown, Kevin McDonald, Quintessa Swindell e Jack Haven.

Con Teenage Sex and Death at Camp Miasma, Schoenbrun prosegue un percorso artistico fortemente connotato da riflessioni sull’identità trans e da un’estetica che rilegge l’horror in chiave queer. Il precedente I Saw the TV Glow è stato presentato in anteprima al Sundance 2024, per poi approdare in numerosi festival internazionali, tra cui la Berlinale, il Festival internazionale del cinema di San Sebastián e il SXSW. Il film ha inoltre ottenuto diverse nomination agli Independent Spirit Awards 2025, tra cui Miglior Regia, Miglior Interpretazione Protagonista e Miglior Film.

TRAMA