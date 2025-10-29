Milazzo, a Palazzo D’Amico: “Streghe, leggende e capelli rossi”

La Fidapa sezione di Milazzo invita la cittadinanza a partecipare a un evento che si terrà giovedì 31 ottobre alle ore 18 a Palazzo D’Amico.

Un incontro dal titolo evocativo – “Streghe, leggende e capelli rossi: arte, scienza e realtà!” – che unisce storia, arte e riflessione sul ruolo del femminile nella società, in un dialogo tra passato e presente.

L’iniziativa nasce dal desiderio di restituire senso e dignità a figure e simboli spesso fraintesi, come quello della strega o della donna dai capelli rossi, trasformando immagini di esclusione in parole di forza e rinascita, invitando a riscoprire la potenza del femminile come fonte di libertà, creatività e consapevolezza.

È un viaggio nel tempo e nell’immaginario, tra storia e arte, ma anche un’occasione per riflettere sul presente, su quanto ancora oggi il femminile debba difendere la propria libertà di espressione, di parola e di corpo.

Un ponte tra prevenzione e libertà

La data del 31 ottobre assume un valore simbolico: rappresenta un ponte tra due momenti chiave del calendario civile.

Da un lato, ottobre, mese della prevenzione rosa, che richiama l’importanza di prendersi cura della propria salute e del proprio corpo; dall’altro, novembre, mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, in difesa della libertà, della dignità e della vita.

Un messaggio forte che unisce cura e consapevolezza, corpo e spirito, memoria e attualità.

Ancora una volta, la Fidapa di Milazzo conferma il proprio impegno nella promozione della cultura, dell’arte e dei diritti delle donne, offrendo alla comunità uno spazio di riflessione e confronto.