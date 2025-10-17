Nuova Igea Virtus: arriva ufficialmente il portiere Kevin Testagrossa

Un nuovo ingaggio per la Nuova Igea Virtus, che rende noto l’accordo fino al termine della stagione con il calciatore Kevin Testagrossa, classe 2005, reduce dall’esperienza con la maglia dell’Enna calcio.

Portiere originario di Palermo, Testagrossa arriva a Barcellona Pozzo di Gotto dopo aver militato in diverse realtà del panorama calcistico dilettantistico siciliano.

Prima della rescissione con la squadra gialloverde, il giovane ha vestito le casacche di Matera, Canicattì e, in precedenza, proprio quella dell’Enna, club con cui ha collezionato due stagioni da protagonista in quarta serie.

Grazie alle sue prestazioni, Testagrossa si è affermato come un come un estremo difensore di sicuro affidamento, attirando l’attenzione della società giallorossa.

Kevin Testagrossa rappresenta un innesto di qualità e di grande prospettiva. Il neo-giallorosso può vantare quasi 40 apparizioni da titolare tra Campionato e Coppa Italia di serie D, oltre alle numerose presenze con le giovanili del Palermo e del Catania calcio.

Le prime parole di Kevin Testagrossa