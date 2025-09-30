Emergenza loculi al cimitero comunale: famiglie in difficoltà per il pagamento in unica soluzione

Negli ultimi giorni il Comune sta procedendo, in ordine cronologico di presentazione delle richieste, a contattare i parenti dei defunti per l’assegnazione dei nuovi loculi nel cimitero comunale.

Purtroppo, ormai da mesi, molte di queste salme sono collocate nelle camere mortuarie a causa della mancanza di posti disponibili. Ciò si ripercuote negativamente sia sul piano igienico – sanitario, sia sulla possibilità per i familiari di visitare i cari defunti in un luogo dignitoso.

I loculi in fase di assegnazione sono i cento posti attualmente in costruzione nel poligono blocco A, accanto all’area in terra battuta dove riposano i bambini deceduti in tempi passati. I costi previsti sono: prima, seconda e terza fila 2.300 euro e quarta e quinta fila 2.000 euro.

A differenza delle precedenti concessioni cimiteriali non è prevista la possibilità di optare per un pagamento rateizzato, dunque le famiglie si trovano costrette a versare l’intero importo in un’unica soluzione.

Per molte di queste però risulta difficoltoso o impossibile coprire la spesa, rischiando di non poter formalizzare il contratto: di conseguenza i loro cari defunti resterebbero senza una degna sepoltura.

I cittadini si appellano dunque all’Amministrazione Comunale affinchè valuti la possibilità di introdurre forme di pagamento flessibili e rateizzate, in modo da andare incontro alle esigenze delle famiglie più fragili, liberare le camere mortuarie e soprattutto garantire una degna sepoltura a chi attende da parecchio tempo.