Festa del cinema di Roma 2025, il programma della ventesima edizione

Torna dal dal 15 al 26 ottobre la Festa del Cinema di Roma che quest’anno compie venti anni.

Un’edizione speciale che prevede dieci giorni di cinema, con 150 titoli, oltre a premi e ospiti italiani ed internazionali.

Due i premi alla carriera annunciati: Jafar Panahi, che sarà premiato da Giuseppe Tornatore, e il produttore mondiale Lord David Puttnam.

Saranno diversi gli scenari del Festival all’interno della Capitale, che quest’anno sarà protagonista assoluta: innanzitutto il Parco della Musica Ennio Morricone che ospiterà proiezioni, incontri, eventi e dibattiti. Inoltre, i 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo. Presso il Parco della Musica saranno disponibili le Sale Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna e lo spazio “Roma Lazio Film Commission”, situato presso AuditoriumArte.

La Festa del Cinema coinvolgerà, anche quest’anno, tutta la città, ampliandosi fino al Teatro Olimpico ACEA, con i suoi 850 posti. Un secondo distretto interesserà gli spazi della Casa del Cinema, gestita dalla Fondazione Cinema per Roma, e la vicina area di via Veneto fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo.

Il programma della XX Festa del Cinema di Roma

La Festa del Cinema di Roma prevede, oltre ad un Concorso internazionale dal titolo Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani, anche altre sezioni non competitive: Freestyle ospiterà titoli di formato e stile liberi; in Grand Public si terranno i film per il grande pubblico; una sezione specifica sarà dedicata alle Proiezioni Speciali; Best of 2025 accoglierà alcuni tra i migliori titoli della stagione provenienti da altri festival internazionali; Storia del Cinema presenterà capolavori riportati al loro originario splendore.

I film del Concorso Progressive Cinema saranno giudicati da una giuria presieduta da Paola Cortellesi e composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti che assegneranno i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior Attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior Attore e Premio Speciale della Giuria, a scelta in una delle seguenti categorie: fotografia, montaggio e colonna sonora originale. È inoltre previsto il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane assegnato da una specifica giuria e, per la prima volta quest’anno, il Premio al Miglior Documentario, e il consueto Premio del Pubblico Terna.

La ventesima edizione del Festival si aprirà con il film “La vita va così” di Riccardo Milani e si chiuderà con l’ultima stagione di “Vita da Carlo” di Carlo Verdone.

Sono quattro i film italiani in concorso:“40 secondi” di Vincenzo Alfieri, “Gli occhi degli altri” di Andrea De Sica, il documentario “Roberto Rossellini, più di una vita” e “Sciatunostro” di Leandro Picarella.

Tra i film più attesi “Per te” di Alessandro Aronadio, “Fuori la verità”, nella sezione Grand Public, “Cinque secondi”, nuovo film di Paolo Virzì, e“Breve storia d’amore” della regista esordiente Ludovica Rampoldi.



Infine, nel Festival ci sarà posto anche per la musica con gli artisti Giovanni Allevi, Lucio Corsi, Brunori Sas, Stefano Bollani, Mauro Pagani, Willie Peyote. E poi omaggi ad artisti scomparsi troppo presto come Jeff Buckley e Rino Gaetano.







