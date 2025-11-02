“La vita va così”: il coraggio di proteggere le proprie radici

“La vita va così” di Riccardo Milani è stato il film d’apertura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma e, in sala dal 23 ottobre, è già campione di incassi, distribuito da Medusa Film e Piper film.

SINOSSI

Alla soglia del nuovo millennio, su una costa incontaminata del sud Sardegna, Efisio Mulas, pastore solitario e custode di un tempo che sembra non esistere più, difende con ostinazione la sua terra dai progetti di Giacomo, potente imprenditore deciso a trasformarla in un resort di lusso. Mariano, capo cantiere pragmatico, cerca di convincerlo a vendere, mentre Francesca, la figlia, si trova sospesa tra l’attaccamento alle proprie radici e l’urgenza di cambiamento che attraversa la comunità. Quando la disputa approda in tribunale, a dirimerla è Giovanna, giudice originaria di quei luoghi. Mentre la comunità guarda con speranza al futuro, il rifiuto di Efisio resta l’unica voce a difesa di identità e territorio: perché a volte, proprio perché “la vita va così”, bisogna fermarsi e scegliere da soli la propria strada.

“Questa è casa mia e non ha prezzo“, si può racchiudere così l’essenza del protagonista del lungometraggio, Efisio Mulas, che è un pastore che decide di difendere la sua terra ad ogni costo. Per l’occasione l’interprete è un vero pastore sardo, Giuseppe Ignazio Loi, che si è cimentato nel ruolo di attore per la prima volta, in modo da rappresentare la sua terra a pieno. È un personaggio dal carattere forte, che riesce ad imporsi e difendere la sua terra, nonostante l’immensa pressione a cui deve sottostare e non ha paura a dire di no ai “colonizzatori” del nord.

«È un film che parla di coraggio e dignità, due valori che non andrebbero mai dimenticati. Racconta che anche la voce di un solo uomo può cambiare le cose» ha detto Virginia Raffaele in conferenza stampa, condensando il significato di questo racconto.

L’intento sociale del film è chiaro: raccontare la perdita dell’identità a cui sono soggetti gli isolani costretti a sottostare alle direttive dei grandi capitalisti e delle multinazionale per avere un lavoro. La vita va così è un racconto amaro sul deteriorarsi del senso di appartenenza. La promessa di felicità e successo si lega al denaro, forza disgregante che ridefinisce relazioni e valori. Il film diventa così una riflessione sull’Italia contemporanea, sull’illusione del progresso e sulla perdita delle proprie radici.

«La politica locale è spesso l’ultimo anello della catena. – ha affermato il regista Riccardo Milani in conferenza stampa – In quei territori lo Stato arriva poco, la gente è costretta a decidere da sola. Nel film, il personaggio interpretato da Geppi Cucciari rappresenta una Sardegna che trova riscatto attraverso la giustizia»

È un film che parla a chi è disposto ad ascoltare, a chi è cresciuto con la consapevolezza di dover abbandonare la propria terra per il proprio futuro. “Soffro molto a vedere zone in cui i ragazzi sono costretti ad andarsene. Credo che sia nel diritto di chi vive in territorio, anche il più isolato, di trovare il proprio presente e il proprio futuro” queste sono le parole di Milani al riguardo.

La pecca del film è sicuramente la stereotipizzazione eccessiva dei personaggi, che candendo nei luoghi comuni perdono anche la loro essenza. La contrapposizione Nord-Sud, seppur sicuramente giusta e utile per il messaggio, è troppo accentuata e il confine tra “buoni” e “cattivi” risulta troppo netto.

Sostenuto da un cast in stato di grazia, dove troviamo anche Aldo Baglio e Diego Abatantuono, e da una regia attenta ai dettagli, La vita va così preferisce la riflessione all’invenzione, limitandosi a suggerire più riflessioni che reali novità narrative, ma puntando molto sugli spunti di riflessione che offre.