Barcellona: presentazione del libro “Arte Passeggera” di Vito Natoli

La città di Barcellona Pozzo di Gotto si prepara a un nuovo appuntamento culturale. Sabato 20 settembre 2025, alle ore 17:30, presso il Santuario di Sant’Antonio di Padova, si terrà la presentazione del libro “Arte Passeggera” di Vito Natoli, un’opera che raccoglie novelle e piccole lettere in un viaggio attraverso il mondo dell’arte.

Promosso da Ars Vivendi, Collettivo Editoriale, Comune di Barcellona P.G., Santuario di Sant’Antonio di Padova e Libreria Gutenberg, l’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi culturali cittadini.

Ospiti e interventi

La serata sarà presentata dal prof. Tindaro Natoli e vedrà i saluti di Padre Tonino Bono ofm e dell’assessora alla cultura del Comune di Barcellona, Angelita Pino.

Seguiranno gli interventi della giornalista Antonella Saia, dell’architetto Giovanni Pantano e dello psicologo-pedagogista prof. Nicolò Schepis, che offriranno spunti e riflessioni legate al tema del libro.

Ad arricchire l’incontro saranno gli intermezzi musicali di Martina Genovese, che accompagneranno i momenti salienti della presentazione.