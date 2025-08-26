Segnalazione: perdita d’acqua in Via Stretto I Fondaconuovo

Giunge alla redazione di 24live una segnalazione riguardante una consistente perdita di acqua all’interno del campo sportivo di Via Stretto I Fondaconuovo.

Il lettore che invia la segnalazione dichiara che si tratta del secondo episodio e che a causa del primo, i residenti sono rimasti sprovvisti di acqua per quattro giorni e di aver provato a contattare l’acquedotto comunale senza ricevere alcuna risposta.

Pertanto, l’utente chiede un intervento tempestivo affinchè questa problematica possa essere risolta nel più breve tempo possibile.