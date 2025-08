A Cattafi ritorna “Ciauru d’Estati” per la valorizzazione delle risorse

Dopo il successo dell’edizione 2024, si è già messa in moto la macchina organizzativa di “Ciauru”, il progetto di turismo esperienziale avviato lo scorso anno dal comune di San Filippo del Mela.

L’amministrazione filippese prosegue nel suo intento di implementare il turismo rurale, attraverso la valorizzazione delle risorse agricole, paesaggistiche, culturali, artistiche, enogastronomiche del contesto in cui si opera: la Valle del Mela.

Quest’anno, il progetto Ciauru si svilupperà in tre differenti iniziative, con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su altrettanti importanti segmenti produttivi del territorio:

“Ci siamo messi in ascolto del territorio – dichiara il sindaco Gianni Pino – e abbiamo elaborato una progettualità concreta, che punti a valorizzarne le risorse, mettendo al centro i nostri prodotti e le nostre maestranze. Gli eventi che proporremo, a cominciare da venerdì 8 agosto, saranno distribuiti in più giorni, in modo da poter dare ai turisti un’offerta ampia nel tempo e nei contenuti”.