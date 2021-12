Covid-19, Barcellona insieme a Milazzo e San Filippo di Mela in zona arancione

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza con cui dispone la zona arancione per altri sei comuni siciliani, tra cui Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e San Filippo del Mela.

La decisione è arrivata a causa della crescita dei contagi che a Barcellona sono saliti a 451 positivi, a Milazzo a 236 ed a San Filippo del Mela a 56, secondo un dato aggiornato al 18 dicembre.

Il provvedimento riguarda anche i Comuni di Butera, in provincia di Caltanissetta, e Fiumedinisi e Gualtieri Sicaminò in provincia di Messina e sarà valido da venerdì 24 dicembre a venerdì 31 dicembre (compreso). La proposta è stata avanzata dal dipartimento regionale Asoe. Analogo provvedimento era stato disposto fino al 27 dicembre anche per i Comuni di Castrofilippo (Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant’Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina).

In zona arancione sono previste alcune limitazione riportate sul sito della Regione (CLICCA QUI PER LA CONSULTAZIONE)