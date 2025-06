A San Filippo del Mela la tappa siciliana di Ecothlon

La disciplina che unisce sport e sostenibilità

L’Ecothlon arriva anche a San Filippo del Mela: domenica 29 giugno alle ore 9:30 presso il piazzale del campo sportivo di Olivarella, avrà luogo la tappa siciliana di questa nuova disciplina sportiva, nota anche come “plogging”, che consiste nel camminare o correre raccogliendo i rifiuti.

La disciplina è stata sviluppata da A2A insieme con E.R.I.C.A. – Educazione Ricerca Informazione Comunicazione Ambientale.

“Dopo il successo dello scorso anno – dichiara il sindaco Gianni Pino – ci prepariamo nuovamente a cogliere la sfida più importante: contribuire a pulire il nostro territorio facendo una sana attività fisica”.

Soddisfacenti, infatti, i numeri della precedente edizione, con oltre cinquanta plogger filippesi che hanno raccolto 352 chili di rifiuti: una media di 7 kg ciascuno, tra lattine, bottiglie di vetro, numerosi imballaggi di plastica e diversi ingombranti.

“Il nostro obiettivo – prosegue Pino – è quello coinvolgere ancora più partecipanti e raccogliere quanti più rifiuti è possibile, per poter contribuire a dare ulteriore decoro alle nostre strade e lanciare un messaggio di monito a tutti coloro che, incivilmente, abbandonano i rifiuti per strada”.

Ai partecipanti sarà consegnato un kit composto da sacchetti, guanti e pinze raccogli-rifiuto, oltre che gadget e materiali informativi.

L’appuntamento al piazzale del campo sportivo di Olivarella

L’appuntamento è per domenica 29 giugno alle ore 9:30 presso il piazzale del campo sportivo di Olivarella, dove avrà luogo anche la cerimonia conclusiva, con la premiazione dei vincitori.

È possibile iscriversi gratuitamente tramite la piattaforma ufficiale, disponibile al seguente link: https://ecothlon-sicilia.a2a.it/

L’evento è organizzato in occasione dell’Olympic Day – la ricorrenza internazionale promossa dal Comitato Olimpico Internazionale per celebrare ogni 23 giugno i valori universali dello sport e si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui A2A è partner domestico.

“Saremo in prima linea e con noi, spero, ci saranno tanti cittadini filippesi”. Queste le parole dell’assessore allo sport Carmelo Fiorello, che prosegue: “Sarà una giornata di sport con un importante valore aggiunto: il rispetto per l’ambiente. Anche quest’anno l’evento sarà seguito da Radio Milazzo, che trasmetterà in diretta per tutto l’arco della mattinata, contribuendo a rendere vivo il racconto della giornata”.