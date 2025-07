San Filippo del Mela: raccolti oltre 170 kg di rifiuti con Ecothlon

La tappa siciliana di Ecothlon ha portato a risultati magnifici: la disciplina sportiva sviluppata da A2A insieme con E.R.I.C.A. – Educazione Ricerca Informazione Comunicazione Ambientale – domenica 29 giugno ha avuto luogo a San Filippo del Mela e ha comportato la raccolta di oltre 170 kg di rifiuti.

Ci sono nomi e volti con tante storie da raccontare in questa tappa. Tra i partecipanti, Claudia, una giovane donna filippese, che subito dopo il diploma ha lasciato il proprio paese per proseguire gli studi a Edimburgo, dove ha conseguito la laurea e si prepara ad entrare nel mondo del lavoro.

Tornata ad Olivarella, frazione in cui vive la sua famiglia, si è imbattuta nella carovana degli atleti ambientali e si è unita a loro, soddisfatta per aver contribuito a pulire il suo paese di origine, facendo sport.

C’è anche la storia del piccolo Niccolò, 9 anni, che si è iscritto alla competizione insieme con il papà e ha stupito i partecipanti grazie alla conoscenza e sensibilità ambientale mostrata.

Il sindaco Pino: “Continuiamo con convinzione il percorso di educazione ambientale”

“Abbiamo trascorso una mattinata piacevole – dichiara il sindaco Gianni Pino – in cui, oltre a contribuire a ripulire le strade dai rifiuti indiscriminatamente lasciati da cittadini incivili, abbiamo vissuto momenti di spensieratezza e condivisione. Le alte temperature non hanno fermato i nostri atleti, che si sono impegnati al massimo per conseguire il miglior risultato possibile”.

Alla manifestazione erano presenti, oltre ai rappresentanti di A2a e di E.R.I.C.A.: per il comune di San Filippo del Mela il sindaco Gianni Pino, il vicesindaco Valentino Colosi, l’assessore allo sport Carmelo Fiorello e all’istruzione Teresa Artale, il presidente del Consiglio comunale Gabriele Saporita e la consigliera Antonella D’Amico; per il comune di Milazzo il sindaco Pippo Midili e gli assessori allo sport Antonio Franco Nicosia e alle politiche giovanili Franco Coppolino.

L’evento, che ha avuto come stazione di partenza e di arrivo il piazzale antistante il campo sportivo di Olivarella, è stato seguito in diretta da Radio Milazzo.

Dopo la suddivisione delle squadre e la consegna dei kit, i plogger hanno avviato la loro opera di raccolta, che si è conclusa dopo mezzogiorno, con la pesatura dei rifiuti raccolti e la premiazione.

I risultati

“Ringrazio A2A – dichiara l’assessore allo sport Carmelo Fiorello – per avere organizzato questa manifestazione nel nostro comune, in occasione dell’Olympic Day, la ricorrenza internazionale promossa dal Comitato Olimpico Internazionale per celebrare i valori universali dello sport, che si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui A2A è partner domestico. Il mio grazie va, inoltre, all’amministrazione di Milazzo, che ha accolto l’invito a partecipare e a tutti gli atleti che, nonostante il caldo, non si sono tirati indietro ed hanno consentito, ancora una volta, di raggiungere ragguardevoli risultati”.

Nel corso della mattinata sono stati raccolti 170 kg di rifiuti, evitando così l’emissione in atmosfera di 227 Kg di Co2 equivalente.