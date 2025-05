Ritorna la Notte degli Artisti a Sant’Antonino: un’occasione unica per scoprire, condividere e lasciarsi sorprendere.

Il 6 giugno, a partire dalle ore 21, la piazza e le vie intorno al Santuario di Sant’Antonio di Padova in Barcellona P. G. si trasformeranno in un luogo magico, dove l’arte, la musica e il cuore della comunità si uniranno in un abbraccio caloroso: è la “Sant’Antonino Fest: Notte degli Artisti e Panino con la Salsiccia”, un evento pensato per riscoprire la bellezza di stare insieme, di condividere emozioni e di celebrare la cultura.

“Questa serata speciale – spiegano gli organizzatori – nasce dal desiderio dei frati del Santuario e di tutti noi di riaccendere il senso di comunità, di far rivivere le tradizioni e di creare ricordi indimenticabili. Il profumo della salsiccia appena cotta si mescolerà con le risate dei bambini, le note di musica e le parole di artisti e artigiani che mettono il cuore in ogni creazione”.

Il percorso inizierà dal Museo Didattico Foscolo e si snoderà per le strade del quartiere di Sant’Antonino tra spettacoli di danza e musica. Passeggiando tra le vie illuminate, si potrà gustare anche un delizioso panino con la salsiccia, accompagnato da anguria fresca, cannolo e zucchero filato per i più piccoli. I visitatori potranno così lasciarsi coinvolgere dall’energia di artisti, scuole, musicisti e performer che renderanno la serata unica. In piazza, non mancheranno momenti di grande spettacolo e divertimento con Nino & David che animeranno la serata con le loro esibizioni, accompagnati dalle scuole di danza Domi Pro Dance e Beyond. Grande attenzione sarà data ai bambini con l’animazione a cura di Zio Salvo, spazi per foto ricordo a cura del fotografo Tedeschi e momenti di allegria. L’artigianato sarà presente con diversi espositori, anche le scuole del territorio, come il Museo didattico e la Scuola primaria Don Milani (I.C. Foscolo), l’IPSIA indirizzo moda e la scuola media d’Alcontres, porteranno con entusiasmo le loro creazioni e i loro sogni. In piazza, il fuoco di Nino Scaffidi illuminerà la notte, mentre sul sagrato del Santuario i più piccoli ascolteranno le storie incantate di Elisa Calabrò. Via Convento si trasformerà in un angolo di arte con l’associazione di Ars Vivendi, la musica del giovane chitarrista Roberto Aliquò e la Scuola di Primo grado D’Alcontres che lancerà un messaggio di pace, di speranza e condivisione, mentre in via Basilicata, quadri e musica si fonderanno in un’esposizione di emozioni, grazie alla band Old Fire. Inoltre, non mancherà la partecipazione del Centro Dopo di Noi, con uno stand ricco di sorprese e iniziative speciali pensate per tutti i partecipanti.

La serata sarà un’occasione unica per scoprire, condividere e lasciarsi sorprendere, un abbraccio aperto a tutti, un momento per riscoprire il valore della convivialità, dell’arte e della solidarietà. “Un grazie di cuore – concludono gli organizzatori – a chi ha deciso di partecipare di condividere il proprio talento e il proprio entusiasmo, perché insieme possiamo rendere questa notte indimenticabile. Vi aspettiamo numerosi, con il cuore aperto e tanta voglia di vivere un momento di pura magia!”