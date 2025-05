“I ragazzi di Ballarò” e Francesco Zavatteri al Mandanici: la prevenzione dalle dipendenze

La performance teatrale “I ragazzi di Ballarò”, scritta e diretta da Alessandro Ienzi di Raizes Teatro, insieme alle testimonianze di Francesco Zavatteri de “la Casa di Giulio”, saranno al centro dell’evento organizzato per il 20 maggio 2025 presso il Teatro “P. Mandanici” di Barcellona P.G., nato in co-progettazione con USR Sicilia e la Rete SHE School for Health in Europe Sicilia nell’ambito del progetto “@LAB_SCHOOL. AZIONI A CONTRASTO E PREVENZIONE DALLE DIPENDENZE”, finanziato dall’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, con inizio alle ore 8:30.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dal Dirigente scolastico dell’I.C. Terzo di Milazzo, in collaborazione con l’Ufficio VII Ambito territoriale di Messina.

Il testo affronta una tematica giovanile oggi emergenziale ed esplora la tragedia di un ragazzo e di una ragazza che, nel corso di una notte, finiscono nel tunnel della dipendenza da sostanze stupefacenti.

La manifestazione vedrà la presenza di oltre 1600 studenti e studentesse delle scuole secondarie di II grado e dell’ultima classe delle scuole secondarie di I grado della provincia di Messina e vedrà due repliche nella stessa mattinata, la prima con ingresso alle ore 8:30, la seconda con inizio alle ore 11:15.

Le scuole della provincia seguiranno l’evento tramite collegamento in streaming.

All’evento sono stati invitati S.E. il Prefetto di Messina, il Questore, le autorità civili e militari provinciali e del territorio, il Presidente ed il Procuratore Generale del Tribunale di Barcellona, Il Presidente ed il Procuratore Capo del Tribunale dei Minori di Messina, magistrati, rappresentanti della società civile, e vedrà la presenza del Provveditore agli studi della provincia di Messina e dei dirigenti scolastici delle scuole coinvolte.