“Parlami madre” del giornalista Nuccio Anselmo sarà presentato al Parco Maggiore “La Rosa”

Sabato 10 maggio a partire dalle 17 nell’Auditorium Parco “Maggiore La Rosa” sarà presentato il libro “Parlami madre” dello scrittore e giornalista Nuccio Anselmo. L’evento, organizzato dall’Avulss di Barcellona Pozzo di Gotto in occasione della festa della mamma, si inserisce in un cartellone di iniziative per ricordare i quarant’anni dalla fondazione dell’associazione.

Dopo i saluti della presidente dell’Avulss Francesca Raimondo, dell’assessore comunale ai servizi sociali Roberto Molino e del direttore Cesv Messina Rosario Ceraolo, dialogherà con Anselmo la giornalista Flaviana Gullì, nostro caporedattore, mentre alcune poesie tratte dal libro saranno lette da Francesca Elena Calabrese e Maria Pirri.

“Parlami madre” è una raccolta di poesie e racconti brevi, che costituiscono un inno d’amore alla madre del giornalista, scomparsa tredici anni fa.

Nuccio Anselmo è vice capocronista della Cronaca di Messina e redattore di cronaca giudiziaria del quotidiano “Gazzetta del Sud”. Nel corso degli ultimi vent’anni si è occupato di tutti i più importanti fatti di cronaca nera e dei processi celebrati in Sicilia e a Messina.