Sant’Agata di Militello, truffa a un’anziana sventata grazie a una microcamera: arrestato un uomo, in fuga il complice

Tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana a Sant’Agata di Militello sventata grazie a un sistema di videosorveglianza nascosto installato in casa. I Carabinieri della locale stazione, guidati dal Luogotenente Sisto, hanno arrestato un uomo originario della provincia di Catania, mentre un secondo complice è attualmente ricercato.

Il raggiro è avvenuto con la classica tecnica della “truffa del finto carabiniere”. I due malfattori si sono presentati come appartenenti alle forze dell’ordine, convincendo la vittima che la figlia fosse in procinto di essere arrestata e che, per evitarlo, fosse necessario un immediato pagamento. Spaventata, l’anziana ha consegnato circa 5.000 euro in contanti.

Fondamentale si è rivelata la presenza di una microcamera all’interno dell’abitazione, che ha registrato l’intera scena. Non appena avvenuta la consegna del denaro, la donna ha allertato i Carabinieri fornendo una descrizione dell’auto dei truffatori.

È quindi scattato un inseguimento nei pressi dell’autostrada A20, nella zona di Sant’Agata di Militello. I militari sono riusciti a bloccare uno dei sospettati, arrestato in flagranza. Il denaro è stato recuperato e riconsegnato alla vittima.

L’arresto è stato disposto dal Pubblico Ministero Giorgia Ardizzone della Procura di Patti. Il GIP del Tribunale di Patti ha convalidato il fermo e applicato all’indagato, assistito dall’avvocato Gaetano Pino, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le indagini proseguono per risalire al secondo truffatore in fuga e per accertare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella provincia di Messina e nell’area del comprensorio tirrenico.