Messina, arrestato 48enne con oltre 180 kg di materiale esplodente

La Polizia di Stato di Messina ha arrestato un uomo di 48 anni, colto in flagrante reato per la detenzione di oltre 180 chili di materiale esplodente. L’operazione rientra nei servizi straordinari predisposti dal Questore Annino Gargano in vista delle festività di fine anno, volti a prevenire illeciti nel settore dei fuochi pirotecnici.

Sequestro di materiale esplodente e laboratorio clandestino

L’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 48enne, individuata dagli agenti delle Volanti della Polizia di Stato come luogo potenzialmente adibito alla detenzione e produzione illegale di congegni pirotecnici.

Durante l’intervento sono stati sequestrati:

oltre 180 kg di materiale esplodente ;

; strumenti e materiali per la fabbricazione di artifizi pirotecnici, confermando l’esistenza di un laboratorio clandestino.

Il quantitativo e la natura del materiale hanno reso necessario l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato, che hanno provveduto alla repertazione e al sequestro dell’intero carico, pericoloso per la sicurezza di persone e cose.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 48enne è stato posto in regime di arresti domiciliari in attesa della convalida da parte del G.I.P.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.