Messina, tenta di occultare 150 grammi di droga: arrestato 23enne

La Polizia di Stato di Messina ha arrestato in flagranza un giovane pregiudicato di 23 anni, sorpreso con circa 150 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana. Il fermo è avvenuto nel quartiere Catarratti, dove gli agenti delle Volanti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione del ragazzo.

Secondo quanto accertato, il ventitreenne, avvisato dell’arrivo dei poliziotti grazie a un sistema di videosorveglianza installato in casa, ha tentato invano di liberarsi della droga destinata allo spaccio. Nel momento in cui gli agenti hanno circondato l’edificio, il giovane è uscito sulla veranda del piano superiore e ha lanciato un barattolo bianco contenente lo stupefacente in un’abitazione disabitata adiacente.

Il gesto non è sfuggito agli operatori posizionati sul retro dell’immobile, che hanno recuperato immediatamente il contenitore e sequestrato la sostanza.

Il ventitreenne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. All’esito del rito direttissimo, il giudice ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.