Polizia di Stato: l’app Youpol potenzia la sicurezza dei viaggiatori ferroviari

Da oggi l’applicazione Youpol della Polizia di Stato estende le sue funzionalità per chi viaggia in treno e per coloro che si trovano nelle stazioni, fornendo un importante e nuovo strumento per la loro sicurezza.

Il nuovo aggiornamento, infatti, permette agli utenti di inviare segnalazioni di situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti che si verificano a bordo dei treni e nelle stazioni.

È possibile inviare foto, video o brevi messaggi che raggiungono, grazie a un sistema di geolocalizzazione, le sale operative della Polizia Ferroviaria e le Questure consentendo una valutazione immediata della segnalazione e un intervento specifico e tempestivo.

In questo modo viene ulteriormente potenziata la sicurezza nella mobilità attraverso una semplice e intuitiva app che si evolve potenzia le capacità di ascolto e monitoraggio della Polizia di Stato aprendo un canale diretto con gli utenti, anche non udenti e stranieri. Youpol non vuole sostituire il numero unico di emergenza 112, ma rappresenta una nuova modalità smart.

Da dicembre 2024 ad oggi sull’app Youpol sono arrivate 46877 richiese di aiuto generiche, 24962 segnalazioni per droga, 3357 segnalazioni per violenza domestica e 3648 segnalazioni per bullismo. Geograficamente, la maggior parte delle segnalazioni tramite app sono arrivate dalle città del nord e del sud. Le persone di età compresa tra i 51 e 60 anni sono i maggiori utilizzatori, che sono circa 100.000, seguiti da persone di età comprese tra i 18 e 30, che sono circa 20.000 e poi i minorenni circa 5.000. 5650 è la media mensile delle segnalazioni anonime , che consentono comunque alla polizia di Stato di svolgere attività di prevenzione, controllo e repressione.