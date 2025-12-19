Barcellona, controlli antidroga: arrestato pusher 34enne

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, con controlli e perquisizioni personali e domiciliari eseguite d’iniziativa in vista delle festività natalizie.

Perquisizioni con unità cinofila: sequestrati quasi due chili di hashish

Nel corso delle attività, i Carabinieri, supportati da un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (Catania), hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del 34enne.

All’interno dell’armadio della camera da letto sono stati rinvenuti 1,8 chilogrammi di hashish, suddivisi in 18 panetti, pronti per la distribuzione sul mercato illecito.

Le ricerche si sono estese anche a un locale rustico adiacente all’abitazione, nella disponibilità dell’indagato. Qui i militari hanno individuato un’area presumibilmente attrezzata per la preparazione e il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

All’interno sono state sequestrate diverse dosi di cocaina, marijuana e hashish, insieme ad un bilancino di precisione con residui di droga e 297 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Arresto e analisi al R.I.S. di Messina

Tutto lo stupefacente sequestrato è stato consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. Il 34enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nel più ampio piano di contrasto allo spaccio di droga predisposto dall’Arma dei Carabinieri, in sinergia con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Procuratore Giuseppe Verzera.

Un’attività mirata e costante, finalizzata a garantire maggiore sicurezza sul territorio, soprattutto in un periodo sensibile come quello delle festività.