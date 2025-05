Autismo e inclusione: sala espositiva permanente a Barcellona P.G. a cura del “Progetto dopo di noi”

Si rafforza il legame tra arte, inclusione e territorio con l’inaugurazione della sala espositiva permanente dedicata ai lavori artistici dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico, allestita in via Dante Alighieri n. 63, nei pressi della Basilica San Sebastiano e avvenuta ieri pomeriggio. L’iniziativa nasce nell’ambito del Laboratorio di Arte Musiva del “Progetto Dopo di Noi”, promosso dal Centro per l’autismo ANGSA sezione di Barcellona P.G. e sostenuto dal Lions Club Barcellona P.G..

La mostra è frutto di un lavoro collettivo e di una raccolta fondi realizzata durante l’anno sociale 2023/24, grazie all’impegno della past president Dott.ssa Nadia Rivetti che ha organizzato un concerto andato sold out durante il quale si è esibita Orietta Berti al Teatro Mandanici e dedicato alla raccolta fondi. All’inaugurazione hanno preso parte l’Avv. Giuseppina Siracusa, delegata nazionale Lions al service “Autismo ed Inclusione, nessuno escluso”, l’assessore Roberto Molino, il Vicepresidente Lions Avv. Pina Rita Bruno e il Presidente di Zona 9, Dott. Yuri Paratore, insieme a numerose famiglie e cittadini.

Un fine settimana dedicato all’inclusione e alla sensibilizzazione sull’autismo

Il week-end è arricchito anche da un convegno tematico promosso dal Progetto Dopo di Noi Barcellona P.G., con esperti, operatori e famiglie, per approfondire il tema dell’inclusione e tracciare le linee guida per future iniziative sul territorio che si terrà questa mattina, a partire dalle 9.30, presso l’Auditorium Parco Maggiore La Rosa, dal titolo: “L’autismo: dalla diagnosi precoce all’approccio integrato”.

Castroreale ospita la Staffetta Blu Autismo 2025: inclusione e natura al centro della camminata

Domenica 5 maggio 2025 sarà invece la volta della Staffetta Blu Autismo 2025 in Sicilia, con la tappa regionale a Castroreale, uno dei Borghi più belli d’Italia. L’evento è promosso da ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e supportato a livello nazionale, con il patrocinio dell’ANCI.

Organizzata da ANGSA Messina, la manifestazione prevede un percorso escursionistico ad anello di circa 7 km tra i sentieri dei Monti Peloritani, con partenza da contrada Malasá, sosta nell’area attrezzata di Tre Pizzi, passaggio per Cardà e ritorno al punto di partenza. Coinvolgerà oltre 100 partecipanti, tra ragazzi con autismo, famiglie, volontari e rappresentanti istituzionali.

A dare il via alla camminata saranno il Sindaco di Castroreale Giuseppe Mandanici, il Presidente del Lions Club Castroreale Tindaro Maio, l’Avv. Alfredo Santanocita per il Lions Club Barcellona P.G., e i giovani del Leo Club Barcellona.

Il Cantico delle Creature guida la Staffetta Blu 2025

Il filo conduttore dell’edizione 2025 è il Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, scelto per l’ottavo centenario della composizione e per il suo messaggio universale di pace, amore per la natura e inclusione sociale.

Testimonial nazionale della manifestazione è il Prof. Luigi Mazzone, neuropsichiatra infantile e direttore del reparto al Policlinico Tor Vergata di Roma, tra i massimi esperti italiani in materia di autismo e neurodivergenze.