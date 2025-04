“Villino Liberty”: la conferenza per discutere la chiusura

Venerdì 2 maggio alle ore 18,30 presso il Parco Urbano Maggiore La Rosa a Barcellona P.G. si terrà la conferenza “Villino Liberty”: una conferenza a più voci, organizzata dall’Associazione Genius Loci, in collaborazione con il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e Associazioni Culturali Barcellona Pozzo di Gotto.

A dialogare con Gabriele Cristelli sarà Bernardo Dell’Aglio.

Le tematiche trattate si incentreranno sulle varie peripezie che hanno caratterizzato la storia degli ultimi quindici anni del villino Liberty, ubicato in via Operai, all’angolo con la via Roma.

“La sera del 2 maggio – scrivi Bernardo Dell’Aglio sulla pagina Facebook dell’associazione – parleremo dei quindici anni di proposte, di istanze protocollate, per trasformare il villino Liberty di via Roma in un Museo della Città. Senza ipocrisia (oggi di moda) faremo nomi e cognomi di chi ha affossato o mai voluto, in questi lunghi anni, la creazione, a costo zero, di un luogo formativo per far conoscere il nostro patrimonio culturale, per promuovere iniziative culturali o visite guidate della nostra città”.