Dissesto Terme Vigliatore, nominato il Presidente della commissione straordinaria

Nei giorni scorsi, si è insediata a Terme Vigliatore la commissione straordinaria per la gestione del dissesto del comune delle cittadina tirrenica. Come presidente è stato nominato il dottore Lucio Catania, segretario generale del comune di Enna, mentre gli altri membri, indicati dalla prefettura di Messina, sono la dottoressa Maria Leopardi, funzionaria contabile ed il dottore Antonio Coppolino, funzionario amministrativo.



Successivamente all’insediamento, l’OSL ha adottato la delibera n.2 avente ad oggetto ”Piano di lavoro ed adempimenti preliminari” ed ha provveduto a pubblicare, tramite il sito istituzionale del comune, all’albo pretorio online e sotto forma di manifesto, l’invito per avviare l’iter, da parte degli aventi diritto istanza per l’inserimento del credito nel piano di rilevazione della massa passiva.

L’istanza, come si evince dal manifesto, dovrà presentarsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della delibera.