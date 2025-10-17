Terme Vigliatore, arriva il “Cannolo Fest” al Mojito’s Café: gusto, musica e divertimento a solo 1 euro

Redazionale
Una domenica all’insegna della dolcezza e del divertimento quella in programma domenica 19 ottobre al Mojito’s Café di Terme Vigliatore, dove andrà in scena il tanto atteso “Cannolo Fest”.
Dalle 16:30 alle 23:00, il locale di via 28 Giugno si trasformerà in una festa di sapori e spettacoli, con un protagonista assoluto: il cannolo siciliano, offerto al prezzo simbolico di 1 euro.
L’evento unirà gastronomia e intrattenimento grazie a un ricco programma:
- Ore 16:30: coreografie di danza a cura delle scuole di ballo del territorio;
- Ore 18:30: concerto live dei De Colores Band;
- Ore 20:30: gran finale con l’elezione di Miss e Mister Mojito’s Café 2025, organizzata dalla Star Gold Academy.
Ma le sorprese non finiscono qui: con l’acquisto del cannolo si potrà partecipare al sorteggio finale che mette in palio un weekend in una capitale europea.
Un’occasione imperdibile per trascorrere una giornata spensierata tra musica, spettacoli e sapori autentici, in un’atmosfera festosa che celebra la tradizione dolciaria siciliana e la voglia di stare insieme.
Per informazioni: 090 9781419 – 347 8465884
Mojito’s Café – Via 28 Giugno, Terme Vigliatore.