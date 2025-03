Giornata Mondiale della Poesia, Edizioni Smasher organizza reading poetico

Si è svolto ieri, venerdì 21 marzo, presso l’auditorium Maggiore La Rosa, “POETICA suoni diVERSI”, il reading poetico organizzato dalle Edizioni Smasher in occasione della Giornata Mondiale della Poesia.

Ha presentato e coordinato l’evento Giulia Carmen Fasolo, Direttrice Editoriale delle Edizioni Smasher, che ha ringraziato tutti i poeti presenti e lo staff della casa editrice, che ha dato il suo supporto per la buona riuscita della manifestazione. Presente anche l’assessore alla cultura Angelita Pino che ha patrocinato l’evento e ha portato i saluti del primo cittadino e dell’amministrazione comunale. L’assessore, oltre a complimentarsi con la Smasher, ha ricordato l’iniziativa “Io resto a casa e da qui scrivo la primavera” organizzata dal Comune proprio il 21 marzo di cinque anni fa durante la pandemia di COVID.

Quindi, dopo l’introduzione iniziale, con stili e temi diversi, in un clima di condivisione e all’insegna della creatività, più di venticinque poeti, alcuni in videoconferenza, si sono avvicendati nella recita dei loro lavori. In una sorta di maratona espressiva hanno interpretato i propri testi: Isidoro Aiello, Vittorio Basile, Emilia Barbato, Annunziata Bertolone, Loredana Biondo, Tindaro Calabrese, Francesco Conti, Giulia Carmen Fasolo, Angeletta Ferrara, Lavinia Frati, Giuseppe Giunta, Elisa La Rosa, Antonino Livoti, Maria Lizzio, Giovanni Macrì, Carmelo Edoardo Maimone, Carmela Rita Maiorana, Giuseppe Messina, Maria Morganti Privitera, Salvatore Nania, Vito Natoli, Benedetto Orti Tullo, Sebastiana Parisi, Cinzia Pitingaro, Ginevra Scaglione, Filippo Scardino, Giulia Maria Sidoti.