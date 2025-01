Gennaio, mese dedicato alla prevenzione del tumore al collo dell’utero: in città e provincia gli screening dell’Asp Messina

Gennaio è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al collo dell’utero – il cancro della cervice uterina è il quinto tumore più comune a livello mondiale con una incidenza pari a 13,3 casi ogni 100.000 donne – la prevenzione e la diagnosi precoce vanno raccomandate ogni giorno dell’anno.

L’Asp di Messina ricorda che l’UOC Centro Gestionale Screening, diretto dalla dr.ssa Rosaria Cuffari e l’UOS Screening del Cervicocarcinoma, responsabile dr. Salvatore Paratore, in collaborazione con la dr.ssa Francesca Ullo, responsabile UOC Coordinamento Attività Consultoriale, garantiscono lo screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, mediante il PAP test, da ripetere ogni 3 anni rivolto principalmente alle donne dai 25 ai 29 anni. Mentre il test per la ricerca dell’HPV-DNA, rivolto alle donne dai 30 ai 64 anni, da ripetere ogni 5 anni.

Tutte le donne dai 25 ai 29 anni, non vaccinate, oltre ad effettuare il PAP test, vengono invitate alla vaccinazione contro il papillomavirus. È possibile accedervi gratuitamente rivolgendosi ai centri vaccinali. Studi scientifici dimostrano l’efficacia della combinazione strategica tra vaccino anti-HPV e screening, questi, possono drasticamente ridurre l’incidenza del tumore del collo dell’utero.

Durante il mese di gennaio, dal lunedì al venerdì dalle ore 12:30 alle 13:30, sarà possibile telefonare al proprio Consultorio per richiedere informazioni. Inoltre, sono stati organizzati degli open day, per consultare il calendario sarà possibile andare sul sito web dell’ASP di Messina. (https://www.asp.messina.it/?p=435901).

Per informazioni relative allo screening o per fissare un appuntamento è possibile rivolgersi al proprio consultorio. Lo screening viene offerto tutto l’anno ed è possibile prenotarsi gratuitamente e senza bisogno di impegnativa del medico curante.

Donne e uomini oltre i 29 anni di età possono sempre vaccinarsi seguendo le modalità da richiedere presso i Centri Vaccinali.

La causa scatenante del tumore al collo dell’utero è l’infezione da Papilloma virus (HPV), è uno dei pochi tumori di cui conosciamo la causa tant’è che le nuove linee guida ministeriali prevedono che, per le donne vaccinate con almeno due dosi entro i 15 anni, lo screening potrà essere effettuato a partire dai 30 anni di età, proprio per l’importante potere protettivo della vaccinazione.

Vengono organizzate conferenze per far capire quanto sia importante la prevenzione, e far conoscere a tutti la presenza di un servizio gratuito offerto dall’ASP alle fasce d’età più a rischio di sviluppare neoplasia. Grazie alla prevenzione e, se diagnosticate per tempo, possono salvare la vita: questo servizio è lo screening oncologico.

Le date delle conferenze:

il 24 Gennaio ore 16:30 Centro Polifunzionale di Letojanni;

il 25 Gennaio ore 16:30 c/o Liceo Ginnasio L. Valli, Barcellona P.G.

Per ulteriori informazioni circa i tre screening oncologici previsti dal Ministero della Salute: per la prevenzione del tumore della mammella, del tumore del colon retto e del tumore del collo dell’utero, è possibile contattare via mail il centro gestionale screening lasciando un proprio recapito telefonico per essere ricontattati: cg.screening@asp.messina.it