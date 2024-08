Canzoni d’autore: domani sera a Calderà il cantautore Aleandro Baldi

Domani sera sarà ospite in Piazza delle Ancore a Calderà, il cantautore Aleandro Baldi, in uno spettacolo musicale presentato dalla scuola di Canto Moderno diretta da Margary Signorino. Sul palco si esibiranno le cantanti in erba della stessa scuola di canto barcellonese.

L’ospite d’onore sarà Aleandro Baldi, due volte vincitore del festival di Sanremo, nel ’92 come nuova proposta, con un brano scritto da lui e cantato con Francesca Alotta, Non Amarmi, e poi due anni dopo con un altro brano, con sempre lui come autore, Passerà. È un polistrumentista e cantautore, cieco dalla nascita, che ha cominciato la sua carriera nell’86, gareggiando già nel festival della città dei fiori.

Conta all’attivo 8 album, con un impegno costante nella musica continuo fino ad oggi.

L’estate barcellonese continua, quindi, con un importante evento in cui Baldi sarà anche accompagnato dalla band Aristos di Barcellona. Saranno anche presenti le allieve della scuola di danza A tempo di danza diretta da Luana Gaipa.