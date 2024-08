Peter Bernstein e Roberto Gatto questa sera in concerto al Castoreale Jazz

Continua la 24esima edizione del Castroreale Jazz Festival. Si esibirà questa sera in Piazza Pertini il quartetto: Peter Berstein alla chitarra, Aaron Goldberg al piano, Roberto Gatto alla Batteria e per finire, Seamus Blake col sassofono.

Saranno tutti ospiti di uno dei Borghi più belli d’Italia che caratterizzano la nostra provincia, Castroreale, e del suo festival che continua a fornire serate d’eccezione.

Peter Bernstein, è stato un allievo del chitarrista Jazz Jim Hall, conosciuto da lui già nel 1990 quando fu invitato da lui ad un concerto; da quel momento ha continuato la sua carriera di successi con numerosi album e concerti e festival internazionali.

Aaron Goldberg sarà al piano. Artista considerato dalla rivista Jazz Times “uno degli artisti più scintillanti del jazz”, con anche il prestigioso New York Times che ne tesse le lodi. Ha collaborato con vari artisti tra cui Cecile McLorin Salvant, Ron Carter e Joe Lovano.

Seamus Blake è uno degli artisti che si è più distinto nella metropoli newyorkese, dopo aver studiato al Berklee College a Boston. Nel 2002 gli è stato consegnato il Thelonious Monk Award come miglior sassofonista.

La star ospite è Roberto Gatto, che debutta nel 1975 a Roma. Da allora è un affermato artista internazionale. Più di una decina di album registrati ed una carriera internazionale che lo ha portato anche a comporre la colonna sonora di film come “Verso Sera” e il pluripremiato “Mignon è partita”. È stato anche direttore del progetto “Jazz in progress” al Teatro d’Angelo a Roma.