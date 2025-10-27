Castroreale, “Aspettando San Martino”: gusto, musica e convivialità

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: “Aspettando San Martino – Per un cin cin insieme”, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 nella splendida Piazza Duomo di Castroreale, a partire dalle ore 19:00.

L’evento, promosso dal Circolo Alzavalvola con il patrocinio del Comune di Castroreale e dell’Unione dei Comuni Valle del Patrì, rappresenta un momento di incontro e convivialità che unisce gusto, musica e tradizione popolare.

Due giorni di festa tra sapori, vino e musica

Per l’edizione 2025, Castroreale si prepara a trasformarsi in un borgo in festa, animato dai profumi dell’autunno e dall’atmosfera tipica di San Martino, la ricorrenza che celebra l’amicizia, il vino nuovo e la buona tavola.

Protagoniste assolute saranno le tipiche “ape del gusto”, pronte a deliziare il pubblico con panini alla porchetta, pizza, caldarroste e bevande, in un perfetto connubio tra tradizione gastronomica e spirito festoso.

Non mancheranno i calici di vino e i sapori tipici siciliani, per brindare insieme all’arrivo dell’inverno tra musica, risate e compagnia.

Musica e spettacolo in Piazza Duomo

Il programma prevede esibizioni di scuole di danza della provincia e momenti di intrattenimento con artisti che accompagneranno il pubblico per entrambe le serate.

Tra gli ospiti la fisarmonicista Valentina Aliberti, il dj Pippo Basile e il coinvolgente The Nancy & Salvo Show, per un mix di musica, ritmo e sorrisi capace di far ballare e divertire grandi e piccoli.

Un’iniziativa che valorizza il borgo e la sua comunità

Organizzato dal Circolo Alzavalvola, presieduto da Enrico Munafò, “Aspettando San Martino” conferma una tradizione ormai consolidata: quella di trasformare Piazza Duomo in un vero e proprio palcoscenico di socialità e convivialità.

Grazie al contributo di partner come Don Chisciotte, AS Events Italia e BS Sound, la manifestazione si conferma un punto di riferimento nel calendario degli eventi autunnali in Sicilia, capace di valorizzare Castroreale come luogo di cultura, comunità e turismo esperienziale.

L’obiettivo dell’iniziativa è semplice ma profondo: ritrovare il gusto di stare insieme, vivere la piazza come luogo d’incontro e celebrare la cultura popolare attraverso la musica, il buon cibo e la compagnia.

Per informazioni e aggiornamenti sull’evento: 333 9806543.