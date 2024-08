La Bianca Notte di San Lorenzo: stasera l’evento a Novara di Sicilia

Si terrà oggi a partire dalle 18 l’evento della notte Bianca a Novara di Sicilia.

Il borgo collinare si colorerà e profumerà di sapori tipici. Collegamento tra la cultura casearia dei formaggi e la notte di San Lorenzo sarà il bianco: i formaggi Maiorchino e la pasta appena n’casciata sfornata saranno oggetto di due degustazioni.

L’evento sarà accompagnato anche da una borgo experience con urban workout organizzati dai ragazzi dell’InMove Fitness & Dance, nonché dal “Borgo dei desideri”, una competizione in cui verrà eletto il desiderio più bello per salvaguardare il pianeta e il clima, con in palio un viaggio in un dei borghi più belli d’Italia. Quest’ultimo evento è in partnership con il circuito de “I Borghi più belli d’Italia”.

L’evento si chiuderà poi con un DJ Set a tema anni 80/90.