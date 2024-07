Castroreale Jazz 2024. Prima Serata in musica

Al via da oggi il Castroreale jazz festival 2024, che si aprirà con un concerto di un duo jazz intitolato “Whishes”, desideri. La coppia è composta da Mirian Toukan, cantante palestinese, autrice di canzoni, avvocato e attivista per la pace, e da Idan Toledan, israeliano, musicista sociale, polistrumentista, compositore, arrangiatore e produttore musicale.

Il concerto avrà inizio alle ore 21 in Piazza Sant’Agostino a Castroreale.

Miriam, è attiva per la pace fin da giovane anche con progetti di volontariato, sia fattivamente, sia da un punto di vista legale con particolare attenzione alle donne bisognose di cure. E’ nota, intanto, per la partecipazione alla versione araba di American Idol, “Kochav Nolad”, come prima donna araba a partecipare in prima serata ad un concorso televisivo musicale.

Sta adesso lavorando al suo album solista, di cui tre singoli sono stati già trasmessi in radio.

I suoi toni chiari sono stati oggetto di elogio così come la sua voce piena di sfaccettature. Merito hanno anche le sue influenze dalla musica araba combinata alla musicalità degli inni religiosi bizantini, senza rinunciare ad un tocco di modernità.

Anche Idan mischia influenze orientali e occidentali e lavora cercando di sensibilizzare sul contatto tra culture mediante la musica. Ha fondato vari cori giovanili bilingue, così come un progetto di salvaguardia della cultura musicale etiope in Israele.

Proprio in Israele è in tournè con diversi gruppi musicali, tra cui la “Israeli Andalucian Orquestra”. Dal 2008 è il direttore artistico del coro femminile ebraico arabo “Rana”.

E’ specializzato in chitarra Flamenco.