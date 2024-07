Il Corso per piccoli cinofili dell’Associazione Randagioso

Giovedì 18 Luglio si è concluso il corso “Bambino – cane/ cane- bambino/ cane – cane. Diventa piccolo esperto cinofilo”, un’occasione per i più piccoli di avere contatti con dei cuccioli, dedicando la loro giornata alla sensibilizzazione dei nostri amici a quattro zampe e del fenomeno del randagismo.

L’evento, curato dall’Associazione Randagioso di Terme Vigliatore, presieduta da Angela Aspa, si è tenuto preso la Stazione Ferroviaria Novara-Montalbano-Furnari.

Sono state in tutto 12 lezioni dedicate alla sensibilizzazione dei più giovani. Arrivati alla fine i bambini ospiti hanno potuto assistere ad un vero addestramento di una piccola cagnolina di nome Margot, ed esercitarsi subito dopo nel loro primo addestramento vero e proprio di uno dei tanti ospiti a 4 zampe della “Casetta di Massa” il rifugio in cui viene dato soccorso ai randagi.

I bambini, andati via con in mano un attestato di partecipazione e alcuni gadget in regalo, si sono portati dietro di certo una esperienza che non dimenticheranno.