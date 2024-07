Rifiuti abbandonati sulla via I^ Salita del Carmine: brutta sorpresa per chi ha raggiunto a piedi il santuario nel giorno della festa

Hanno avuto un’amara sorpresa i fedeli della Madonna del Carmelo, che oggi nel giorno della sua ricorrenza hanno voluto raggiungere a piedi l’omonimo santuario dalla via I^ Salita del Carmine, per intenderci quella che collega il luogo di culto con la via Garibaldi all’altezza della farmacia De Francesco.

La strada era infatti nel totale degrado, come testimoniano le foto di alcuni lettoro, per la presenza di rifiuti abbandonati da incivili sul ciglio della strada ed all’interno dei terreni attigui ad una casa abbandonata.

L’assessore al ramo, Nicola Barbera, informato della situazione, ha preso atto del degrado e preannunciato una diffida alla Dusty per le carenze del servizio, non solo in questa circostanza.