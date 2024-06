Sarà inaugurata oggi pomeriggio la mostra “Un secolo di radio. Note, voci, emozioni” promossa dalla Fidapa Barcellona

I locali del Seme d’Arancia di Barcellona ospiteranno la mostra *Un secolo di radio. Note, voci, emozioni* promossa dalla nostra sezione Fidapa di Barcellona P.G. con il patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. L’inaugurazione è fissata alle 18 alla presenza della presidente Fidapa Grazia Salamone e dell’assessore alla cultura Angelita Pino.

“Si tratta di un bellissimo percorso espositivo – sottolinea la presidente – che intende ripercorrere i momenti principali dell’evoluzione della radio e, attraverso questa, alcuni importanti eventi che hanno segnato la storia e il costume dell’Italia del ‘900 e oltre. Sarà l’occasione per ricordare i cento anni della radio che cadono il prossimo 6 ottobre 2024”.

Durante l’incontro inaugurale saranno presenti anche alcuni protagonisti della radio locale di ieri e di oggi, Giuseppe Pollicina e i giovanissimi speaker di Radio Giò, per capire cosa ha significato la radio libera negli anni ’70 e ’80 e cosa vuol dire per i ragazzi di oggi “fare radio”. Sono previsti i collegamenti da remoto di Mario Incudine, straordinario protagonista di uno spettacolo musicale ‘Parlami d’amore’ dedicato alla radio, che racconta un pezzo della nostra storia, e Salvo Vitale, che negli anni ’70 fu accanto a Peppino Impastato in tante battaglie sociali e politiche, denunciando il potere mafioso dalle frequenze di Radio Aut.

La mostra, con ingresso libero, sarà aperta nei giorni 21-23 giugno, ore 10.00-13.00 / 17.00-20.00.