Concluso il PCTO Professioni medico-sanitarie all’IIS “Medi” di Barcellona P.G.

E’ positivo il bilancio del PCTO “Professioni medico-sanitarie”, appena concluso con la costante e massiccia presenta degli oltre ottanta allievi partecipanti. Gli incontri si sono svolti nella sede del Liceo “Valli” e del Palacultura “B. Cattafi”. Il progetto, inserito in un articolato percorso di orientamento e formazione, è stato rivolto agli alunni delle terze e quarte di tutti gli indirizzi dell’IIS “Medi” di Barcellona P.G., coordinato dalla Dirigente prof.ssa Ester Elide Lemmo, e ha avuto come partner l’ASP di Messina, con la collaborazione del Lions Club di Barcellona P.G..

La Presidente del Lions Club di Barcellona dott.ssa Nadia Rivetti ha fornito un valido aiuto alla referente del PCTO, prof.ssa Bartolone, per mettere insieme la squadra dei professionisti i del settore medico e sanitario dell’ASP di Messina, che hanno tenuto sette seminari su vari temi. La dott.ssa Russo e la dott.ssa Bertolami hanno relazionato sulle basi di ematologia, il sangue sentinella del funzionamento dell’organismo”. Il dott. Levita ha indagato il cervello e le emergenze neurologiche (ictus / neurodegenerazioni). La dott.ssa Rossello ha illustrato ai ragazzi il processo di cancerogenesi. Il dott. Coppolino ha trattato Il cuore, indicando le modalità con cui si analizza il suo battito. Il prof. Lombardo e la dott.ssa Munafò si sono soffermati sul metabolismo, indicando come funziona, quali cibi lo alternano e in che modo. Hanno indicato cosa provoca un’ alimentazione scorretta e quali sono i disturbi del metabolismo. La dott.ssa Santisi ha approfondito una tematica sentita dai ragazzi: l’alfabetizzazione dei sentimenti e le relazioni sociali. Il dott. Rizzo ha analizzato la Gestione delle emergenze. Le tutor d’aula, le prof. sse Carmela Aragona e Alessandra Trapani hanno svolto il ruolo di assistenza e guida degli studenti.

Partecipando ai seminari, i ragazzi hanno potuto conoscere i metodi del settore medico-sanitario e gli aspetti propriamente professionali. In particolare hanno raccolto con entusiasmo le proposte del dott. Carmelo Coppolino di leggere il tracciato di un elettrocardiogramma e del dott. Nino Levita di interpretare una risonanza magnetica all’encefalo. Molti studenti si sono sentiti coinvolti, in vista di possibili sbocchi occupazionali; altri si sono mostrati incuriositi e attenti ad apprendere stili di vita sani e a diffondere la cultura della prevenzione sanitaria.

Al termine di ogni seminario sono seguiti momenti di confronto, in cui i ragazzi hanno posto domande di approfondimento ai professionisti e hanno usato risorse digitali, cimentandosi in gare di gruppo con l’app Kahoot! per fissare meglio i concetti appresi nel seminario.

Gli allievi – attraverso il conforto con i relatori, i tutor e i compagni – hanno sviluppato capacità empatiche e relazionali, di comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. Si può quindi considerare pienamente raggiunta la finalità di avvicinare gli studenti ai molteplici aspetti dell’ambiente medico-sanitario.