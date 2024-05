La Nuova Igea Virtus continua a definire i ruoli per la prossima stagione: l’avv. Nello Cassata sarà il Club Manager della società

La Nuova Igea Virtus, dove aver definito la conferma del tecnico Francesco Di Gaetano e del capitano Giovanni Biondo ed aver trovato l’accordo con il direttore sportivo Angelo Sorace, ha ufficializzato l’incarico di Club Manager per l’avv. Nello Cassata, che, nella stagione appena conclusa, aveva ricoperto il ruolo di Dirigente accompagnatore ed addetto agli arbitri.

Si tratta di un nuovo incarico nell’organigramma giallorossa, che vedrà lo stesso Cassata impegnato nel ruolo di anello di congiunzione tra il gruppo squadra e la dirigenza, lavorando in sinergia con il direttore sportivo Angelo Sorace e con tutte le componenti della società.

“Voglio, innanzitutto, ringraziare il Presidente Massimo Italiano e il vice Giuseppe Di Bartola per la fiducia e la stima che hanno dimostrato – afferma l’avv. Cassata – nei miei confronti nell’avermi conferito questo delicatissimo ma prestigioso incarico di Club Manager della Società Nuova Igea. Il mio stato d’animo è un misto di entusiasmo, emozione e voglia di far bene. Amo la Nuova Igea Virtus, amo la Città di Barcellona Pozzo di Gotto ed ho a cuore le sorti dello sport barcellonese. Per questo darò il massimo per raggiungere insieme traguardi sempre più importanti. Per la crescita della Società sono pronto a sviluppare le strategie di gestione e potenziamento della Nuova Igea Virtus, anche grazie al ruolo di rappresentanza che andrò a ricoprire, cercando sponsor e finanziamenti. Lavorerò a stretto contatto con il direttore sportivo e mi farò carico anche di fornire la giusta accoglienza alle squadre che verranno a giocare a Barcellona, dove devono ricevere il massimo della cortesia, comfort e sicurezza”.

La dirigenza sta quindi lavorando su tutti fronti, sia per definire l’assetto societario e dirigenziale, sia per lavorare alla costruzione di una gruppo di giocatori che possano interpretare al meglio la filosofia di gioco del tecnico Francesco Di Gaetano.