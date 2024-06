Nuova Igea Virtus, arriva un’altra conferma: l’attaccante Alfredo Trombino resta in giallorosso

Terza conferma ufficiale per la Nuova Igea Virtus. Dopo il capitano Giovanni Biondo ed il centrocampista Claudio Calafiore, arriva l’accordo annuale con l’attaccante Alfredo Trombino, che già vestito la maglia giallorossa nella seconda parte della stagione scorsa.

La scelta dello staff tecnico e dirigenziale di continuare a puntare sul centravanti d’origine calabrese è dettata non solo dalle sua capacità realizzative, ma soprattutto dall’impegno costante al servizio dei compagni, favoriti negli inserimenti da dietro proprio dal gioco “sporco” dell’attaccante giallorosso.

“Sono molto contento – ha dichiarato Trombino all’ufficio stampa della società – di indossare questa maglia anche per la prossima stagione, sono sicuro che farò parte di una grande squadra e una grande famiglia come d’altronde lo abbiamo dimostrato la stagione passata, spero di dare nel migliore dei modi il mio contributo a questa maglia affinché possiamo raggiungere gli obiettivi prefissati, un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo presto! “.

Prende così forma l’ossatura della Nuova Igea Virtus, che in queste settimane è impegnata sul fronte mercato nella definizione delle conferme di quei giocatori scelti dal tecnico Francesco Di Gaetano, per applicare al meglio sul campo le sue scelte tattiche. Nei prossimi giorni potrebbe essere definite anche altri accordi per costruire uno zoccolo duro su cui inserire i tasselli giusti in vista della prossima stagione. Il portiere Staropoli, il difensore Della Guardia e la mezz’ala Longo sono tra i giocatori che potrebbe continuare a vestire la maglia della Nuova Igea Virtus anche nella prossima stagione.