Seconda conferma in casa Nuova Igea Virtus: resta in giallorosso il centrocampista Claudio Calafiori

Arriva la seconda conferma in casa Nuova Igea Virtus. La società giallorossa, dopo il capitano Giovanni Biondo, ha infatti ufficializzato l’accordo biennale con il centrocampista Claudio Calafiori, arrivato a Barcellona nel dicembre 2023.

L’intesa con il giocatore, che ha contribuito alla salvezza della formazione igeana guidata dal tecnico Francesco Di Gaetano, era già nell’aria da settimane, perché c’era la volontà di tutte le parti in causa di arriva alla sua conferma anche per la prossima stagione. La fiducia della società nei confronti del giocatore è confermata anche dalla scelta di chiudere un contratto biennale che farà di Calafiore un punto di riferimento per il progetto sportivo della compagine barcellonese.

“Sono felice di poter continuare a vestire la maglia giallorossa – afferma Claudio Calafiore dopo la riconferma – in una società che ho imparato ad apprezzare già dal mio arrivo nel dicembre scorso. Ho condiviso il progetto sportivo che mi è stato proposto dalla dirigenza e dal tecnico Francesco Di Gaetano, con cui si è creata un’intesa importante. Mi piace poter dare il mio contributo anche nelle prossime stagioni ad una piazza importante per il calcio siciliano, che può contare su tifosi eccezionali, pronti a trasmettere alla squadra il senso di appartenenza e di attaccamento alla maglia. Mi auguro insieme ai compagni di poter regalare loro tante soddisfazioni”.