4° Trofeo Podistico di Castroreale: presentato in conferenza stampa l’appuntamento di domenica 16 giugno

Presentata nel corso di una Conferenza Stampa a Castroreale, la gara podistica di domenica 16 giugno

Il Bar “Al Duomo” di Piazza delle Aquile ha ospitato martedì la conferenza stampa di presentazione della gara podistica che la Città di Castroreale ospiterà il prossimo 16 giugno.

Ideata dall’Asd Duilia Barcellona e organizzata grazie alla sinergia e al sostegno dell’Amministrazione Comunale castrense, del Lions Club Castroreale e della FIDAL Messina, la competizione sarà valevole come prova del GP provinciale Messina Run Cup promossa dalla FIDAL Messina.

A presenziare la conferenza stampa: il Sindaco Giuseppe Mandanici, il vice-presidente Duilia Barcellona e tecnico fiduciario provinciale FIDAL Messina e Beppe Iacono, presidente Lions Club Castroreale fino al 30 giugno.

Il 4° Trofeo Podistico Città di Castroreale è una competizione che prevede un circuito ad anello di circa 1 km che si snoderà per le vie centrali di Castroreale, con l’intento di valorizzare uno dei Borghi più belli d’Italia, apostrofato dai presenti come “Borgo dei sogni”, riportando in auge una gara storica interrotta nel 2012. In occasione dell’anno federiciano, l’iniziativa si inserisce nel papel delle iniziative culturali e sportive che celebrano la storicità del comune.

La gara è riservata a tutti gli atleti di tutte le categorie FIDAL maschili e femminili, comprese le categorie giovanili, regolarmente tesserati o per enti di promozione sportiva.

Il percorso riservato alle categorie del settore giovanile (Esordienti, Ragazzi) si svilupperà lungo il corso Umberto I; per il Settore Agonistico (Cadetti, Allievi e Mater), il percorso comprenderà le vie:

Partenza/ Arrivo: Corso Umberto I (civico 24)

Direzione di corsa verso chiesa della Candelora

Corso Umberto I

Via Giarre

Via Guglielmo Siracusa fino alla Farmacia FLACCOMIO

Via III Novembre

Corso Umberto.

Gli organizzatori ringraziano gli sponsor per aver così contribuito all’organizzazione della gara: Ristorante Bar “Al Duolo”, Lopes Telefonia Elettrodomestici, Castropub, Pizzeria Da Andrea, Le cose buone della Botteguccia, Macelleria Salvo Sottile, Sicily Days, EuroGlass di Biondo Santi.