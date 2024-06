4° Trofeo Podistico Città di Castroreale, la conferenza stampa il prossimo 11 giugno

L’Asd Duilia Barcellona in collaborazione con il Lions Club Castroreale, il Comune di Castroreale e l’Assessorato allo Sport, l’Unione dei Comuni “Valle del Patrì” e la FIDAl organizzano una gara podistica di Atletica Leggera. Appuntamento al 16 giugno

L’associazione Sportiva Dilettantistica Duilia Barcellona P.G. rappresentata dal prof. Aldo Iraci, regolarmente affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, iscritta nel registro Nazionale CONI, ha dato il via all’organizzazione del 4° Trofeo Podistico Città di Castroreale, inserito nel calendario territoriale FIdal 2024. L’evento è stato possibile grazie alla sinergia tra gli organizzatori e la FIDAL Messina, con l’essenziale contributo del Comune di Castroreale e il Lions Club Castroreale presieduto da Beppe Iacono.

La competizione prevede un circuito ad anello di circa 1 km che si snoderà lungo le vie centrali del Comune di Castroreale, con l’intento di valorizzare uno dei Borghi più belli d’Italia e riportare in auge una gara storica che si era interrotta nel 2012 e che vedeva la partecipazione di moltissimi atleti che ne ricordano la spettacolarità, soprattutto per la bellezza paesaggistica che questo territorio offre. Inoltre, in occasione dei 700 anni con Federico, si vuole dare ancora più seguito alle molteplici iniziative legate a questo Comune noto per la sua storicità.

La manifestazione riservata a tutti gli atleti di tutte le categorie Fidal maschili e femminili, comprese le categorie giovanili, regolarmente tesserati o per enti di promozione sportiva (in regola con la certificazione medico sportiva).

La gara è valevole altresì come prova del GP provinciale MESSINA RUN CUP promossa dalla Fidal Messina.

Il percorso riservato alle categorie del Settore Giovanile (Esordienti, Ragazzi) si svilupperà lungo il corso Umberto I; per quanto riguarda il Settore Agonistico (Cadetti, Allievi e Master), il percorso interesserà le seguenti vie:

Partenza/ Arrivo: Corso Umberto I (civico 24)

Direzione di corsa verso chiesa della Candelora

Corso Umberto I

Via Giarre

Via Guglielmo Siracusa fino alla Farmacia Flaccomio

Via III Novembre

Corso Umberto

Il prossimo martedì 11 giugno è prevista la conferenza stampa di presentazione.