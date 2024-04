Wonderland lancia un Corso per Animatori

Redazionale

Wonderland Srl, l’azienda con sede legale in Via Enna che offre servizi per l’infanzia, lancia un corso per animatori.

Sabato 18 e domenica 19 maggio si apre la sessione di formazione per un’azienda che ama la sfida e che vuole essere sempre il meglio in termini di servizi per i loro fruitori, ma anche per i loro dipendenti.

“Ci siamo resi conto che la formazione da animatori, spesso, non è intesa da tutti allo stesso modo ma in fondo il dono che ogni bambino o adulto in festa ama ricevere, è soprattutto l’entusiasmo onesto di ogni persona che ne cura lo spirito della festa. – dichiara Domenico Rizzo, CEO Wonderland che aggiunge – Abbiamo pensato che poter offrire una formazione possa essere un buon modo di diffondere la cultura del buon umore e del ‘diverti, divertendoti‘”.

“Ma non solo. – ha aggiunto Stefano Alacqua, Marketing & Event Manager Wonderland – La nostra azienda sta crescendo e ci siamo resi conto di aver bisogno di un supporto in più. L’occasione di formazione, infatti, potrebbe essere propizia per chi partecipa, perchè Wonderland offre anche uno stage con possibilità di assunzione”.

Il corso si svolgerà a Barcellona Pozzo di Gotto in Via Enna n. 11, il sabato dalle ore 10 alle 17 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e include: sessioni di coaching, formazione pratica, pranzo, attestato di partecipazione e stage ovvero l’affiancamento al team feste Wonderland per due eventi.

Prenota al 334 5765687. La quota di partecipazione è di 110 euro.