24liveSchool, a teatro con la commedia “Ci pensa madre badessa”

Il 19 aprile scorso gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e quelli delle prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado dell’I. C. Bastiano Genovese si sono recati al teatro “Vittorio Currò” dell’oratorio salesiano “San Michele Arcangelo”, per assistere allo spettacolo “Ci pensa madre badessa” messo in scena dal gruppo teatrale “Savio Arte” con la regia di Giusy Pino.

“Ci pensa madre badessa” è una commedia brillante in due atti, tratta da un testo di un anonimo napoletano rielaborato da Enzo Miraglia. Ad interpretare i ruoli dei personaggi un cast di attori prevalentemente barcellonesi.

Alla base dell’intreccio molto divertente c’è una serie di equivoci che porta i protagonisti ad assumere nuove identità, che li catapultano in un mondo nuovo dove la realtà è diversa da quella che appare a prima vista e in cui spesso i buoni finiscono per rivelarsi cattivi e viceversa.

Questa in sintesi la trama della commedia.

Due signori per non pagare il conto scappano dal ristorante e finiscono in un oratorio dove indossano i panni di due suore. Questo travestimento permette loro di conoscere un mondo totalmente diverso rispetto alle loro aspettative: le suore litigano spesso tra loro e sono anche invidiose. Inoltre le mura del convento nascondono affari segreti, come lo spaccio di sigarette, che ha poco a che vedere con un ambiente religioso. Quando la madre badessa viene a conoscenza di questa realtà non proprio paradisiaca si sente male, tanto che a un certo punto si pensa che sia morta, ma per fortuna la suora ha solo assunto dei calmanti.

Rosanna Siracusa

