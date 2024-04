L’Ordine degli Avvocati e l’IIS Medi insieme per un confronto con gli studenti sul mondo del diritto e della professione forense

Si è concluso il progetto Pcto “Professione Avvocato” condiviso tra l’Istituto d’Istruzione Superiore Medi, coordinato dalla dirigente Ester Lemmo, ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., presieduto dalla presidente Mara Correnti.

Il tema affrontato con gli studenti partecipanti è stato il confronto sul mondo del diritto e della professione forense, con la simulazione anche di un processo penale nell’aula del Tribunale.

Il progetto ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte, per un totale di 28 studenti dei diversi indirizzi dell’IIS Medi, Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate e Liceo Linguistico.

Il progetto PCTO “Professione Avvocato” è stato concepito allo scopo di avvicinare gli studenti al mondo del diritto e della professione forense, fornendo loro una conoscenza approfondita del ruolo dell’avvocato e delle sue attività. Gli studenti sono stati impegnati in diversi incontri, svoltisi nell’arco di due mesi, che li hanno visti protagonisti di un percorso incentrato su argomenti concernenti sia il processo civile che quello penale.

Tutor dell’Ordine è stata l’Avvocato Marilena Lopes, mentre per l’Istituto hanno coordinato il progetto la Prof.ssa Maria Bartolone, Funzione Strumentale Area 4, e la Prof.ssa Rosa Rao, docente tutor scolastico.

Nell’ambito degli incontri, che si sono svolti nella sede del Valli, per l’attività di formazione, e nella sede del Palacultura per l’attività laboratoriale, grazie al supporto, l’esperienza e la professionalità dell’Avvocato Marilena Lopes, che ha coordinato tutte le attività, degli Avvocati Santina Munafò, Francesco Pellegrino, Elisa Pancaldo Trifirò, in rappresentanza dell’associazione AIGA, dell’Avvocato Sebastiano Campanella in rappresentanza della Camera Penale e degli Avvocati Rosa Ellena Alizzi, Fabio Marchetta, Giuseppe Ciminata e Giuseppe Sottile sono state discusse diverse tematiche quali i valori della nostra Carta costituzionale e dei principi dell’Ordinamento; le principali nozioni di diritto civile e penale; i primi rudimenti del processo penale. Inoltre, in materia di reati gli alunni si sono confrontati sui temi della violenza sulla donna, dei maltrattamenti in famiglia, stalking, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, minaccia e diffamazione anche a mezzo social; sulla delicata e quanto mai attuale problematica della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti; sulla questione dell’omicidio stradale e reati connessi. Gli alunni, guidati dal tutor scolastico, Prof.ssa Rao Rosa hanno svolto, un’interessante e partecipata attività laboratoriale di ricerca e di studio di gruppo per approfondire le loro conoscenze sulla Costituzione Italiana e il suo funzionamento.

Il progetto si è concluso nell’aula giudiziaria del Tribunale di Barcellona P.G con la simulazione di un processo penale relativo ad una vicenda di violenza sulle donne, in cui gli studenti, che hanno redatto la storia di cronaca con il continuo tutoraggio dell’Avvocato Marilena Lopes, hanno assunto i ruoli di avvocati, pm, giudici, imputati e testimoni.

Alla simulazione, oltre ai Consiglieri dell’Ordine, Avvocati Vittorio La Torre, Federica Floramo, Marilena Lopes e agli Avvocati Elisa Pancaldo Trifirò e Rosa Ellena Alizzi, hanno partecipato i Magistrati del Tribunale di Barcellona P.G., Giuseppe Sidoti, Silvia Maria Spina, Mariacristina Polimeni, Anna Elisa Murabito e Noemi Genovese, i quali hanno supportato i ragazzi nel ruolo di pubblici ministeri, collegio giudicante e nel ruolo di difensori delle parti civili e degli imputati. Il coinvolgimento, la professionalità e l’emozione degli studenti hanno reso la simulazione del processo penale un’esperienza formativa di grande valore e di forte impatto emotivo.

L’intero percorso di formazione ha visto la partecipazione interessata ed entusiasta degli alunni che hanno avuto un’importante occasione per riflettere su temi di forte impatto sociale, comprendere i principi fondamentali del diritto, conoscere le diverse aree di specializzazione della professione forense, sviluppare capacità di analisi critica e problem solving, acquisire competenze di comunicazione e public speaking, affrontare con maggiore consapevolezza la scelta universitaria e professionale e le sfide del futuro.