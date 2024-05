La giunta di Milazzo approverà domani lo schema di convenzione per la vigilanza sulla bretella alla foce del torrente Mela

Sarà approvata domani dalla giunta Midili la delibera con cui si ratifica lo schema di convenzione tra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto per la vigilanza sulla chiusura della bretella alla foce del torrente Mela. Il documento è già stato sottoscritto dai due sindaci Pinuccio Calabrò e Pippo Midili, ma necessita di un’ulteriore passaggio dalle rispettive giunte comunali per completare la procedura.

Nessun boicottaggio, nè tanto meno un ripensamento da parte del Comune di Milazzo sulle modalità di gestione della viabilità, che com’è noto non coinvolgerà la Città Metropolitana, proprietaria dell’opera realizzata dal Genio Civile.

Si tratta di un passaggio burocratico che chiuderà il cerchio e consentirà la riapertura del bypass sulla litoranea tra Milazzo e Barcellona, interrotta per il lavoro di ripristino del ponte, che procede a rilento da circa 15 mesi e non si sa ancora anche per quando sarà concluso. Alla ditta incaricata, la stessa che gestisce l’analogo servizio di apertura e chiusura della bretella sul torrente Patrì, sarà quindi affidato il servizio nel corso della settimana e non è escluso che già nel prossimo week-end si potrebbe riaprire il traffico sulla bretella. Ricordiamo che è prevista la chiusura di notte, delle 22 alle 6, ed in caso di allerta meteo rossa ed arancione.