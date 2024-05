Basket, Messina costringe l’Orlandina alla bella: Ragusa chiude la serie con gli Svincolati

Proseguono i playoff in serie B interregionale, che dovranno assegnare un solo posto con promozione diretta nella prossima serie B nazionale.

Le formazioni siciliane rimaste in corsa si sono confrontate tra di loro e solo il Ragusa, con due vittorie sugli Svincolati Milazzo, ha chiuso la serie in anticipo, con il pass per la semifinale dei playoff. Dopo la netta vittoria in casa nella gara 1 (88-65), gli iblei hanno conquistato il successo anche in gara 2 a Milazzo, soffrendo la prova d’orgoglio dei padroni di casa e chiudendo il match sul 70-75. Il Basket School Messina ha invece allungato la serie contro l’Orlandina, portando i super favoriti nella corsa verso la serie B nazionale, vincendo gara 2 con il punteggio di 65-62, dopo una partita dagli alti e bassi, decisa nel finale di gara a favore degli uomini di coach Pippo Sidoti. Negli altri due confronti Molfetta e Salerno hanno già conquistato la semifinale a spese rispettivamente di Sala Consilina e Viola Reggio Calabria. Il Molfetta attende adesso l’esito della gara 3 tra Orlandina e Basket School Messina, mentre Salerno si confronterà con la Virtus Ragusa, che avranno il vantaggio della scontro diretto in casa.

Il Barcellona Basket sta già programmando la prossima stagione e mercoledì ha convocato una conferenza stampa per annunciare i programmi per il torneo di serie B interregionale 2024-2025.