24liveSchool, un giorno a Santo Stefano di Camastra per scoprire i segreti della ceramica

Nell’ambito delle attività di Orientamento, quest’anno la scuola secondaria di 1° grado “Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto ha proposto a tutti gli alunni delle classi prime dei laboratori artistici presso il Liceo Artistico Regionale “Ciro M. Esposito” di Santo Stefano di Camastra, la cittadina in provincia di Messina famosa per la produzione di ceramica. Per poter svolgere meglio le attività, si sono creati due gruppi in due giorni diversi e la mattina del 18 marzo sono state le classi 1A e 1D a partecipare all’uscita didattica a Santo Stefano di Camastra, guidati dal professore Napoli, dalla professoressa Bruzzese e dalla professoressa Recupero. Presso il Liceo Artistico ad accoglierli inizialmente è stato il sostituto del preside, quel giorno purtroppo assente, che ha raccontato ai ragazzi la storia della città, del suo santo patrono, delle tradizioni e ha fatto una breve presentazione su ciò che avrebbero visto quel giorno. Le classi si sono allora subito dirette a visitare diversi laboratori, tra cui il laboratorio del cucito, il laboratorio di pittura e disegno, il laboratorio di tecnologia. In ognuno sono state mostrate e spiegate le attività giornaliere che gli studenti e i docenti vi svolgono. Poi gli ospiti hanno fatto una pausa merenda e l’istituto “Foscolo” ha ricevuto in omaggio, da parte dei rappresentanti del Liceo, una bellissima mattonella di ceramica realizzata a mano rappresentante un gatto, chiamato Foscolo in onore della scuola, promettendo a sua volta di ricambiare – nella visita del 25 marzo con il secondo gruppo di alunni – con un’opera artistica in cartapesta prodotta nel Museo Didattico. Terminata la parte da svolgere tutti insieme, i ragazzi si sono poi suddivisi nel laboratorio di ceramica e nel laboratorio di decorazione. Nel primo sono state mostrate le tecniche per creare i vasi tipici della città, nel secondo come dare colore alle ceramiche, alle mattonelle e alle altre varie realizzazioni. È stato inoltre permesso agli alunni di provare queste varie tecniche, così molti hanno lavorato la ceramica e decorato delle mattonelle. A conclusione di questa esperienza al Liceo Artistico, il gruppo della “Foscolo” si è poi diretto a visitare la piazza e la chiesa della città e si è recato per il pranzo in un’eccellente creperia-ristorante. Prima di tornare a casa, però, non potevano mancare gli acquisti con la visita ai molti negozi artigianali presenti in paese, dove si sono potute ammirare ancora di più le ceramiche tipiche. L’uscita didattica è stata quindi molto educativa e davvero interessante per i ragazzi, che hanno avuto modo di sperimentare direttamente tecniche artistiche nuove e di ammirare una cittadina non troppo lontana ma conosciuta in tutto il mondo per la sua arte.

Chiara Aliquò

Classe I, Scuola Sec. di 1° grado “Foscolo” di Barcellona P.G. (ME)