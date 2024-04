Leo Club Sicilia, da luglio Domenico Levita succederà a Francesco Bellia alla Presidenza del Distretto

Il barcellonese Domenico Levita da luglio 2024 assumerà la presidenza del Distretto Leo 108 Yb Sicilia. La decisione è arrivata al termine della XXVIII Conferenza distrettuale, organizzata a Patti, presso l’Hotel La Playa, dai Leo Clubs Barcellona Pozzo di Gotto e Messina Ionio. Nella location pattese si sono riuniti i Leo siciliani, alla presenza del Vice Governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia Diego Taviano e del Vice Presidente Nazionale del Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y. Mattia Lattanzi.

La conferenza, condotta dal Presidente distrettuale per l’anno sociale 2023/2024 Francesco Bellia, ha tracciato un bilancio dell’attività svolto e guardato gli obiettivi futuri del Distretto Leo Sicilia, l’associazione giovanile di Lions International che unisce giovani tra i 12 e i 30 anni nel servizio per la comunità in oltre 130 paesi del mondo.

Nel corso dell’incontro si è tenuto anche la votazione per la scelta del presidente e del vice presidente del Distretto Leo 108Yb. I soci hanno premiato la proposta di Domenico Levita del Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto eletto alla Presidenza del Distretto Leo 108 Yb Sicilia e quella di Matteo Siculo del Leo Club Catania Mediterraneo indicati per la vice Presidenza per l’anno sociale 2024/2025.

Dal 1° luglio il Presidente eletto Domenico Levita succederà all’attuale Presidente del Distretto Francesco Bellia.

Il Tema Operativo Distrettuale del prossimo anno sociale 2024/2025 sarà “Corsie a Colori”, che coinvolgerà tutti i Leo Siciliani per decorare le pareti dei Reparti pediatrici degli Ospedali Siciliani e contribuire così ad allietare la degenza dei piccoli pazienti. Per quanto riguarda il piano progettuale è stato pienamente raggiunto l’obiettivo designato dal Tema operativo distrettuale dell’anno sociale 2022/2023 “Maternità Sicura = zero orfani”: costruire delle sale parto in Burkina Faso e impartite corsi di maternità sicura per le gestanti. L’intensa giornata di lavori si è conclusa con una splendida cerimonia a tema Hawaii e una serata danzante, come vuole la tradizione Leo per servire insieme in amicizia.

Il Presidente del Comitato Organizzatore, dr. Alessandro Giuffrida, ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita dell’evento che ha saputo coniugare l’importanza e la rilevanza dei lavori congressuali alla voglia di far festa e divertirsi tipica della gioventù: “Tanti giovani pronti, tutti insieme sinergicamente, a impegnarsi con entusiasmo per realizzare i sani principi del lionismo e salpare verso nuovi orizzonti”.

Nella foto in evidenza da sinistra ci sono il vicepresidente del Distretto Leo 108 YB Matteo Siculo, il Past Presidente per l’anno sociale 2023-2024 Francesco Bellia e il nuovo Presidente del Distretto Leo 108 YB per l’anno sociale 2024-2025 Domenico Levita