Montalbano E., pascoli abusivi su terreni privati: la Corte d’Appello ribalta la sentenza di I° grado

La vicenda risale all’agosto 2021, quando 4 allevatori sono stati imputati per aver imposto il pascolo abusivo su terreni privati.

All’esito del procedimento di primo grado, il Tribunale di Barcellona P.G. aveva inflitto pesanti condanne nei confronti degli allevatori, ritenendoli responsabili di estorsione pluriaggravata. I giudici avevano condannato in primo grado Giovanni Fiore, all’epoca già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, alle pena di 10 anni e 12 mila euro di multa e alla condanna ad 8 anni con 10 mila euro di multa era stata disposta per gli altri imputati: Franco Fiore e i due Antonino Fiore, uno figlio di Giovanni, l’altro padre di Giovanni e Franco, nonché nonno di Antonino.

Avverso la sentenza, i legali – Avv. Sebastiano Campanella per Franco Fiore e Antonino Fiore (classe ’93) e Avv. Lorena Montagno per Antonino Fiore (classe ’43) e Fiore Giovanni – hanno proposto appello. I difensori hanno ribadito quanto era già stato oggetto di positivo vaglio da parte della Corte di Cassazione: la qualificazione giuridica dei fatti è diversa rispetto a quella ipotizzata dal Tribunale, potendosi tutt’al più ipotizzare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, pur con violenza e minaccia ai sensi del 393 c.p., ma non certo il reato di estorsione.

In ogni caso, il terreno oggetto di contesa è risultato essere pacificamente nella disponibilità degli allevatori almeno da un ventennio. Non solo la disponibilità e il possesso era pacificamente in mano agli allevatori, ma addirittura questi ultimi se ne sono presi cura arandolo e seminando nel corso degli anni.

Su queste premesse, la Corte d’Appello di Messina ha recepito quanto asserito dalla difesa, ipotesi confortata da una prima pronuncia della Corte di Cassazione, e ha riqualificato il fatto. In tal modo, ne è conseguita una rimodulazione della pena, sensibilmente ridotta ad anni 1 e mesi 4 per i due Fiore Antonino e per Fiore Franco ed è stato condannato ad anni 1 e mesi 10, per effetto della recidiva, Fiore Giovanni.

Quindi, è stata disposta l’immediata scarcerazione di tutti gli imputati, arrestati il 13 agosto 2021, ai domiciliari da quasi tre anni.