Montalbano Elicona, pesanti condanne per quattro allevatori che imponevano il pascolo abusivo sui terreni di privati

Il collegio penale del tribunale di Barcellona, presidente Orifici, con a latere Genovese e Polimeni, ha disposta la condanna a carico di quattro allevatori di Montalbano Elicona, arrestati nel 2021 con l’accusa di aver imposto il pascolo abusivo sui terreni di proprietà privata.

I giudici hanno condannato Giovanni Fiore, 52 anni, all’epoca già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, alle pena di 10 anni e 12 mila euro di multa. La condanna ad 8 anni con 10 mila euro di multa è stata disposta per gli altri impuntati Franco Fiore, 49 anni, Antonino Fiore, 29 anni, figlio di Giovanni, di Antonino Fiore, 81 anni, padre di Giovanni e Franco, nonché nonno di Antonino.

I componenti dello stesso nucleo familiare, seconda l’accusa, confermata dalla sentenza, hanno posto in essere reiterate minacce di morte ed aggressioni in danno di alcuni proprietari di terreni di Montalbano Elicona procurando, in una circostanza, importanti lesioni ad un allevatore del luogo, con l’intento di appropriarsi dei terreni dei malcapitati al fine di trarne l’utilizzo per il pascolo abusivo delle proprie mandrie.

Il collegio penale ha disposto il risarcimento del danno a favore della parte civile, rappresentata in giudizio dall’avvocato Pinuccio Calabrò.

Nell’articolo pubblicato l’11 agosto del 2021 i dettagli forniti dai Carabinieri dopo la notifica del provvedimento d’arresto.